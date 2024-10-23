Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:25

Защитник «Химок» Ориньо — о словах Абаскаля: «Вкус ветчины можно узнать, когда находишься на первом месте»

Константин Белов
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» отреагировал на слова бывшего главного тренера «Спартака» Гильермо Абаскаля.

Ранее испанский специалист заявил: «Иногда нужно поесть говна, чтобы узнать вкус ветчины».

«Я знаю про Гильермо Абаскаля. Если ему надо попробовать фекалии, перед тем как попробовать ветчину, то это его право. «Химки» узнали вкус ветчины после победы над «Локомотивом»? У нас вкус победы. Считаю, что вкус ветчины можно узнать, когда находишься на первом месте в турнирной таблице», — сказал Ориньо «СЭ».

«Химки» после 12-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

ФК Химки
Гильермо Абаскаль
Ориньо

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
Канадский нападающий «Динамо» Пакетт получил российское гражданство
Эксперты рассказали, выгодно ли брать отпуск в ноябре 2024 года
В Узбекистане заявили об отправке в РФ тел погибших россиян после судмедэкспертизы
Станкович с трибуны смотрел на свою команду после провала с «Краснодаром», Махачкала не стала винить судей. Что произошло после матча «Динамо» Мх - «Спартак»
Военный истребитель упал во время тренировочного полета в Бразилии
Сегодня
Вчера
Неделя