Защитник Ориньо — о турнирном положении «Химок» в РПЛ: «Мы достойны большего»

Защитник «Химок» Ориньо в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о турнирном положении команды в чемпионате России.

«У нас хорошая команда, много опытных и классных исполнителей. Считаю, что мы достойны большего. Мы провели отличный матч против «Локомотива», важно сохранить и перенести это на ближайший матч в чемпионате против «Динамо». Мы хотим побеждать и подниматься вверх по турнирной таблице», — сказал Ориньо «СЭ».

«Химки» после 12-го тура занимают 13-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.