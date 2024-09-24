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Защитник «Химок» Ориньо: «Мы недобрали очень много очков»

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Защитник «Химок» Ориньо поделился впечатлениями от матча 9-го тура РПЛ с «Оренбургом» (0:0).

— Когда удаление происходит так рано, это все меняет. Мы показали, что у нас есть команда, мы все вместе и можем идти дальше. Мы недобрали очень много очков, нет побед. Надо думать о следующих матчах, мы вполне может закончить турнир на 5-6 месте, — сказал Ориньо «РБ Спорт».

После 9-ти туров РПЛ «Химки» идут на 14-м месте в турнирной таблице, набрав 7 очков. «Оренбург» с таким же количеством баллов строчкой выше.

Источник: РБ Спорт
ФК Оренбург
ФК Химки
Ориньо

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