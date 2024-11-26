Ориньо: «Есть интерес к русскому языку. Пока говорю на нем где-то на двадцать процентов»

Защитник «Химок» Ориньо в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос об изучении русского языка.

Ранее бразильский защитник заявлял об интересе к получению российского гражданства.

«Есть интерес к русскому языку. Я только шесть месяцев учу его, и пока говорю на нем не на сто процентов, а лишь где-то на двадцать. У меня контракт с «Химками» на три года, так что еще нормально поговорим», — сказал Ориньо «СЭ».

29-летний бразилец летом перешел в «Химки» из «Родины». В текущем сезоне он провел за подмосковную команду 14 матчей во всех турнирах, отличившись одной голевой передачей.

(Денис Сафронов)