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Сегодня, 12:00

Защитник «Химок» Ориньо: «Нам нужна была победа над «Локомотивом» после серии неудач»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ориньо прокомментировал «СЭ» победу команды в матче 12-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

«Это был очень сложный матч, мы знали об этом. В этом сезоне «Химки» проигрывали «Локомотиву» 0:4 и 1:5, поэтому сегодня хотели взять реванш. Мы играли, как команда, держали концентрацию до самого конца. «Локомотив» сложный соперник, но нам нужна была эта победа после серии неудач», — сказал Ориньо «СЭ».

«Химки» после 12 матчей матчей занимают двенадцатое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 11 очков.

ФК Химки
Ориньо

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