Ориньо: «Могут ли «Химки» выиграть и чемпионат, и Кубок России? Возможно все»

Сегодня, 10:26
Защитник «Химок» Ориньо считает, что его команде по силам выиграть РПЛ и FONBET Кубок России.
«Могут ли «Химки» выиграть и чемпионат, и Кубок России? Возможно, конечно, все — для этого нужно очень усердно работать. Мы уже доказали, что способны побеждать. Сделали шаг вперед, дальше, чтобы выигрывать, нужно хорошенько поработать, будем стараться», — приводит «РБ Спорт» слова Ориньо.
«Химки» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 4 очками в 3 матчах.
В матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России подмосковная команда победила «Оренбург» (1:0).