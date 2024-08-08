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Сегодня, 10:26

Ориньо: «Могут ли «Химки» выиграть и чемпионат, и Кубок России? Возможно все»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Химок» Ориньо считает, что его команде по силам выиграть РПЛ и FONBET Кубок России.

«Могут ли «Химки» выиграть и чемпионат, и Кубок России? Возможно, конечно, все — для этого нужно очень усердно работать. Мы уже доказали, что способны побеждать. Сделали шаг вперед, дальше, чтобы выигрывать, нужно хорошенько поработать, будем стараться», — приводит «РБ Спорт» слова Ориньо.

«Химки» занимают шестое место в турнирной таблице чемпионата России-2024/25 с 4 очками в 3 матчах.

В матче 1-го тура групповой стадии пути РПЛ FONBET Кубка России подмосковная команда победила «Оренбург» (1:0).

Источник: РБ Спорт
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