Защитник «Химок» Ориньо заявил, что хочет получить гражданство и попасть в сборную России

Защитник «Химок» Ориньо заявил, что хотел бы получить российское гражданство и впоследствии попасть в национальную сборную страны.

Бразилец выступает в России начиная с сезона-2023/24. Игроком подмосковной команды он стал минувшим летом, а до этого выступал за московскую «Родину».

«Я очень заинтересован в получении гражданства. Хочу продолжать играть в России. Общаемся насчет этого с агентом, возможно, процесс [получени паспорта] скоро начнется. Я могу и хочу попасть в сборную страны», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 29-летнего Ориньо 15 матчей за «Химки» во всех турнирах без результативных действий.