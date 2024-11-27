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Сегодня, 21:40

Защитник «Химок» Ориньо заявил, что хочет получить гражданство и попасть в сборную России

Владислав Маслов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Ориньо заявил, что хотел бы получить российское гражданство и впоследствии попасть в национальную сборную страны.

Бразилец выступает в России начиная с сезона-2023/24. Игроком подмосковной команды он стал минувшим летом, а до этого выступал за московскую «Родину».

«Я очень заинтересован в получении гражданства. Хочу продолжать играть в России. Общаемся насчет этого с агентом, возможно, процесс [получени паспорта] скоро начнется. Я могу и хочу попасть в сборную страны», — цитирует футболиста «РБ Спорт».

В текущем сезоне на счету 29-летнего Ориньо 15 матчей за «Химки» во всех турнирах без результативных действий.

Защитник &laquo;Зенита&raquo; Дуглас Сантос. И все-таки Дуглас Сантос сможет играть за сборную России! Сегодня он получил гражданство РФ

Источник: РБ Спорт
Сборная России по футболу
ФК Химки
Ориньо

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