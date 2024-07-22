Защитник «Химок» Ориньо заявил о чемпионских амбициях: «Будем бороться с «Зенитом». Наша команда — топ»

Защитник «Химок» Ориньо заявил, что намерен побороться за чемпионство в сезоне-2024/25.

«Какой результат устроит по итогам сезона? Первое место. Чемпион. «Зенит»? Это не проблема. Будем бороться с «Зенитом». Ноль шансов? Почему ноль шансов? Там сильнейшие футболисты? Хорошо. Я тоже хороший футболист. Наша команда — топ», — приводит «РБ Спорт» слова Ориньо.

В воскресенье, 21 июля «Химки» сыграли вничью с махачкалинским «Динамо» (1:1) в первом туре чемпионата России-2024/25.

В следующем туре подмосковная команда встретится дома со «Спартаком».