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Защитник «Химок» Скворцов расстроился из-за ухода Адиева из сборной Казахстана

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24-летний защитник «Химок» и сборной Казахстана Лев Скворцов высказался об уходе Магомеда Адиева с поста главного тренера национальной команды.

«Когда прочитал, что Магомед Адиев ушёл со сборной Казахстана, сильно расстроился. Для меня был немного шок. Не ожидал, что он уйдет. Не думаю, что сборная Казахстана может развалиться без Адиева, но это большой минус для нас, потому что он квалифицированный тренер», — сказал Скворцов Metaratings.ru.

46-летний россиянин возглавлял сборную Казахстана с апреля 2022 года по май 2024-го. С апреля 2024 года Адиев тренирует «Ахмат», который намерен подписать новый контракт со специалистом.

Источник: Metaratings.ru
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