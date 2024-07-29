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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 00:41

Защитник «Химок» Степанов оценил игру «Спартака»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Защитник «Химок» Данил Степанов прокомментировал поражение от «Спартака» (1:3) во втором туре РПЛ.

- Со «Спартаком» рассчитывали хотя бы на ничью?

— Мы всегда хотим побеждать.

— Каким вам показался «Спартак», который неудачно стартовал в чемпионате?

— Он сегодня молодцы. Хорошо играли. От этой команды все всегда ждут побед, — цитирует Степанова «Евро-Футбол.Ру».

5 августа «Спартак» на своем поле сыграет с «Крыльями Советов» в матче третьего тура РПЛ. «Химки» двумя днями ранее встретятся с «Рубином» на выезде.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
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