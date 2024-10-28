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Сегодня, 05:28

Защитник «Химок» Степанов о поражении от «Динамо»: «Для атаки матч получился хорошим, а для обороны — не очень»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Химок» Данил Степанов прокомментировал поражение от московского «Динамо» (3:4) в матче 13-го тура РПЛ.

«По ощущениям это была обычная игра, но с большим количеством забитых мячей. Для атаки матч получился хорошим, а для обороны — не очень. Даже трудно сказать, в чем причина такого большого количества пропущенных голов в последнее время. Будем стараться разбираться с этой ситуацией», — приводит Legalbet слова Степанова.

«Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России с 11 очками в 13 матчах.

Источник: Legalbet

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