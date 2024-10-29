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Сегодня, 07:57

Защитник «Химок» Терехов: «У нас нет потолка, если играть на максимуме»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Химок» Сергей Терехов поделился мнением об игре команды в сезоне-2024/25.

«У «Химок» нет потолка, если играть на максимуме. Не нужно ставить себе какие-то рамки. Думаю, конец сезона покажет, на что мы наиграли и какое место займем. Безусловно, с каждым днем сыгрываемся и больше понимаем друг друга. Поэтому, какой-то прогресс, надеюсь, виден», — приводит «РБ Спорт» слова Терехова.

После 13 туров чемпионата России-2024/25 «Химки» занимают 13-е место в турнирной таблице с 11 очками.

Источник: РБ Спорт

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