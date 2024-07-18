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Сегодня, 14:44

Защитник «Химок» Терехов поделился мнением о тренере Артиге

Виктория Кравченко
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Защитник «Химок» Сергей Терехов рассказал о работе с новым главным тренером Франком Артигой.

— Испанец Франк Артига, который пришел на смену Талалаеву, так же строг с игроками или все-таки при нем более такая демократичная обстановка?

— Во-первых, он европеец. У него, наверное, немного другой подход к тренировочному процессу, к игре. Для него, наверное, футбол — это в первую очередь игра. Он хочет, чтобы футболисты получали удовольствие на поле, а не выходили, условно, работать с боязнью ошибки. Поэтому, конечно, он более демократично общается с футболистами. Думаю, что это присуще всем европейским тренерам. Даже тем, кто работает у нас в чемпионате России.

— Пеп Клотет запрещал игрокам «Торпедо» улыбаться на тренировках.

— Наверное, это было исключение из правил. Мне кажется, что своим легким стилем общения, вызывающим доверие, Артига больше похож на Карпина, — цитирует Терехова «РБ Спорт».

В сезоне-2023/24 «Химки» стали победителями первой лиги и вышли в РПЛ

Источник: РБ Спорт
ФК Химки
Франк Артига
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