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Сегодня, 12:01

Защитник «Химок» Тихий ответил на вопрос о возможном уходе из клуба

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе из подмосковного клуба этой зимой.

Ранее появилась информация о том, что «Химки» попросили Тихого, а также защитника Артема Юрана и полузащитника Илью Камышева начать искать себе новые команды.

«В «Химках» попросили меня искать новый клуб? Ничего не могу сказать. Лучше позвонить в «Союз футболистов», там ответят на все вопросы про меня и мое будущее», — сказал Тихий «СЭ».

Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года, он является капитаном команды. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин принял участие в 10 матчах химчан и не отличился результативными действиями.

В начале октября Тихий был отстранен от тренировок с «Химками». Футболист пропустил 8 последних матчей команды во всех турнирах.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

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