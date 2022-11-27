Защитник «Химок» Тихий ответил на вопрос о возможном уходе из клуба

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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос «СЭ» о возможном уходе из подмосковного клуба этой зимой.
Ранее появилась информация о том, что «Химки» попросили Тихого, а также защитника Артема Юрана и полузащитника Илью Камышева начать искать себе новые команды.
«В «Химках» попросили меня искать новый клуб? Ничего не могу сказать. Лучше позвонить в «Союз футболистов», там ответят на все вопросы про меня и мое будущее», — сказал Тихий «СЭ».
Тихий выступает за «Химки» с февраля 2019 года, он является капитаном команды. В сезоне-2022/23 30-летний россиянин принял участие в 10 матчах химчан и не отличился результативными действиями.
В начале октября Тихий был отстранен от тренировок с «Химками». Футболист пропустил 8 последних матчей команды во всех турнирах.
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