0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:12

Тихий — о конфликте с Гогниевым: «Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал о перепалке с главным тренером команды Спартаком Гогниевым.

«Всю эту информацию уже распространили без меня. С чего? Не могу сказать с чего. Мы спокойно заканчивали тренировку в тренажерном зале, зашел главный тренер — и последовал этот срыв, понеслись оскорбления. Могу лишь предположить, что он не хотел нас видеть, но это было невозможно, поскольку сам же и назначал тренировку», — приводит Metaratings.ru слова Тихого.

Также футболист ответил на вопрос, общался ли он с Гогниевым после этой ситуации.

«Нет. Не то, чтобы он даже извинился, хотя там было сказано очень много грязных оскорбительных слов, — какого-то обычного разговора не было. Я ни одного плохого слова в его сторону себе не позволил. Соблюдал субординацию, приходилось проглатывать в себе слова. Такое ощущение, что с его стороны это была просто провокация», — добавил защитник.

Ранее сообщалось, что Гогниев едва не подрался с футболистами Тихим и Аязом Гулиевым на тренировке «Химок».

После 20 туров подмосковный клуб с 13 очками занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-khimok-tikhii-oshushenie-chto-so-storony-gognieva-byla-provokaciya-237693/
Спартак Гогниев
Футбол
РПЛ
ФК Химки
Дмитрий Тихий
2
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Россия и Китай выступили против политизации спорта. Но с этим согласны далеко не все
«Вашингтон» показал все подарки Овечкина на церемонии в честь выхода на второе место в списке снайперов
Сын губернатора Усса сбежал из-под домашнего ареста в Милане
Путин постановил учредить медаль «За храбрость»
В СФ ответили на предложение убедить Киев продать новые регионы России
Посольство РФ назвало малодушием реакцию Кирби на награждение пилотов Су-27
Популярное видео
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 21-й тур: «Динамо» — «Сочи» «Факел» — ЦСКА и другие матчи
Пономарев — о Карраскале: «Возомнил из себя великого игрока. Его нужно ставить на место!»
РПЛ отправила в «Пари НН» и «Торпедо» списки дисквалифицированных игроков на следующий тур
Масоэро назвал Глушакова самым умным игроком РПЛ
Евсеев: «Уже собрал вещи и еду в поезде в Нижний Новгород»
Защитник «Пари НН» Масоэро — о том, хочет ли переходит в большой клуб: «Я уже в топ-клубе!»
Чернышов: «Не знаю, есть ли реальный интерес к Тюкавину в Европе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Митрофанов заявил, что РФС стремится к тому, чтобы Россия участвовала в отборе на следующий чемпионат мира

Пономарев — о Карраскале: «Возомнил из себя великого игрока. Его нужно ставить на место!»