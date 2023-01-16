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Сегодня, 17:46

Защитник «Химок» Тихий рассказал, как обстоит ситуация с его контрактом с подмосковным клубом

Иван Шитик
Корреспондент
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал, как обстоит ситуация с его контрактом с подмосковным клубом.

Футболист входит в число девяти игроков, которые не полетели с основным составом «Химок» на сборы в Турцию.

«Я готовлюсь по индивидуальной программе, как и остальные ребята, которых оставили в Москве. У нас персональные тренировки в футбольном манеже, у каждого своя программа. Мне, как и остальным футболистам, хотелось бы, чтобы быстрее появилась ясность по моему будущему», — сказал Тихий «РБ Спорт».

Портал Transfermarkt оценивает стоимость 30-летнего футболиста в 900 тысяч евро.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-tihij-hochetsya-chtoby-yasnost-po-moemu-budushhemu-poyavilas-by-stree/
ФК Химки
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