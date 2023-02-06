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Сегодня, 14:20

Защитник «Химок» Тихий рассказал, когда решится его будущее

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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий рассказал «СЭ» о своем будущем. Ранее Дмитрий Тихий сообщил о возможном переходе в турецкий клуб.

«Когда состоится переход в турецкий клуб? Жду. Пока нахожусь в Москве, в ожидании. Думаю, что решиться все сегодня-завтра», — сказал Тихий «СЭ».

На данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе. Подмосковный клуб не взял его на сборы в Турции.

В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Дмитрий Тихий
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