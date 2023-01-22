Защитник «Химок» Тихий сообщил, что клуб готов бесплатно отпустить его в другую команду

Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о своем будущем.

— Мне дали бумагу на поиски нового клуба, разрешили вести переговоры. Этим сейчас и занимаюсь, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.

— Получается, вы контракт пока не разорвали?

— Пока не разорвал. Сейчас просто занят поиском клуба.

— На каких условиях вас готовы отпустить «Химки»?

— Они готовы бесплатно отпустить. Новому клуб ничего за меня не нужно будет платить.

— Вы с Туфаном Садыговым сами общались?

— Конечно, общался. И не раз.

— Не говорил он вам, почему вы не подходите команде?

— Не знаю даже, что ответить. Пока я не готов на эту тему разговаривать. Может быть, вообще не буду говорить об этом. Не хочу никому отвечать. Думаю, все болельщики видели результат на поле. Что-то объяснять не вижу смысла.

В данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе. Подмосковный клуб не взял его на сборы в Турцию.

В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.