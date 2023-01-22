Защитник «Химок» Тихий сообщил, что клуб готов бесплатно отпустить его в другую команду

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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о своем будущем.
— Мне дали бумагу на поиски нового клуба, разрешили вести переговоры. Этим сейчас и занимаюсь, — приводит «РБ Спорт» слова футболиста.
— Получается, вы контракт пока не разорвали?
— Пока не разорвал. Сейчас просто занят поиском клуба.
— На каких условиях вас готовы отпустить «Химки»?
— Они готовы бесплатно отпустить. Новому клуб ничего за меня не нужно будет платить.
— Вы с Туфаном Садыговым сами общались?
— Конечно, общался. И не раз.
— Не говорил он вам, почему вы не подходите команде?
— Не знаю даже, что ответить. Пока я не готов на эту тему разговаривать. Может быть, вообще не буду говорить об этом. Не хочу никому отвечать. Думаю, все болельщики видели результат на поле. Что-то объяснять не вижу смысла.
В данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе. Подмосковный клуб не взял его на сборы в Турцию.
В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования