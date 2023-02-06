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6 февраля, 23:31

Защитник «Химок» Тихий сообщил, что «Крылья» не обращались к нему по поводу перехода

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Химок» Дмитрий Тихий ответил на вопрос о возможном переходе в «Крылья Советов».

«Из «Крыльев» ко мне никто не обращался. Что касается моего будущего, то разговоры есть, но конкретики пока нет», — приводит слова Тихого Metaratings.ru.

На данный момент 30-летний защитник тренируется по индивидуальной программе. Подмосковный клуб не взял его на сборы в Турции.

В текущем сезоне Тихий принял участие в 10 матчах за «Химки» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-khimok-tikhii-soobshil-chto-krylya-ne-obrashalis-k-nemu-po-povodu-perekhoda-225849/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Химки
Дмитрий Тихий
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