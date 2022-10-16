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16 октября, 23:17

Джикия — о голевой серии Соболева: «Пусть продолжает в том же духе, а мы всегда поможем»

Антон Иванов

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал голевую серию нападающего команды Александра Соболева.

В матче 13-го тура против ЦСКА (2:2) Соболев отметился голом. Он забил в восьмом матче подряд, всего на его счету 9 мячей во всех турнирах в сезоне-2022/23.

— У Соболева какая-то невероятная забивная серия.

— Он умеет это делать и проявляет. Огромный молодец. Поэтому пусть продолжает в том же духе, а мы всегда поможем.

— Может он как-то по особенному настраивается?

— Вроде нет. Ничего такого не заметил. Настраивается так, что забивает. Он сам знает, как настраиваться, уже не маленький. И все получается, — сказал Джикия.

Александр Соболев
Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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