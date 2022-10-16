16 октября, 23:06
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ.
— Те, кто смотрел игру, довольны накалом, голами. Хорошее дерби, обидно, что не выиграли. Но идем дальше
— Спорный эпизод с первым голом. Как можете прокомментировать этот момент?
— Зобнин проявил фейр-плей, а игроки ЦСКА продолжили игру. Пусть это останется на совести других.
— Но он не стал выбивать мяч.
— Он остановился. Пока повтор не смотрел, но хронология такая.
— Это неправильный гол?
— Не знаю. Игра продолжилась, и мы пропустили гол.