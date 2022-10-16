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16 октября, 23:06

Джикия — о первом голе ЦСКА: «Зобнин проявил фейр-плей, а игроки ЦСКА продолжили игру»

Микеле Антонов
Севастиан Терлецкий
Корреспондент

Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия прокомментировал ничью с ЦСКА (2:2) в 13-м туре РПЛ.

— Те, кто смотрел игру, довольны накалом, голами. Хорошее дерби, обидно, что не выиграли. Но идем дальше

— Спорный эпизод с первым голом. Как можете прокомментировать этот момент?

— Зобнин проявил фейр-плей, а игроки ЦСКА продолжили игру. Пусть это останется на совести других.

— Но он не стал выбивать мяч.

— Он остановился. Пока повтор не смотрел, но хронология такая.

— Это неправильный гол?

— Не знаю. Игра продолжилась, и мы пропустили гол.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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4
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