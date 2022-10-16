Джикия заявил, что игра с ЦСКА была насыщенной в плане спорных решений

16 октября, 23:09
Защитник и капитан «Спартака» Георгий Джикия заявил, что игра с ЦСКА (2:2) была насыщенной в плане спорных решений.
— В начале матча возник спорный момент с Промесом. Как прокомментируете этот эпизод?
— Я не смотрел повтор. Не могу сейчас комментировать спорные и не спорные эпизоды. Игра была насыщенной в плане спорных решений. Но судейство не комментирую, сами все прекрасно знаете. Но, конечно, достаточно интересные моменты в игре были.
— Поздравили Зиньковского с голом?
— Мы рады за него. Пусть продолжает в том же духе.
— «Спартак» вышел на единоличное второе место.
— Хорошо.
— Какие эмоции?
— Чемпионат продолжается. Поэтому работаем дальше. На сегодняшний день только так.
— Есть ли удовлетворение от результата?
— Удовлетворение не совсем, но игра хорошая, мне понравилось
— Что случилось с Карасевым на 70-й минуте?
— Рабочий разговор.
— Кажется, что подтолкнули его?
— Не толкал. Иначе удалили бы.