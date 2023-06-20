Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:48

Защитник Игорь Калинин возвращается в «Ростов», но на сборы приедет позднее

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Ростова» Игорь Калинин рассказал, что проведет первые летние сборы вместе с ростовской командой.

«У меня сегодня-завтра должна родить жена, поэтому все мысли только о ребенке, ни о чем другом пока не думал. Будет девочка. Поеду ли с командой на сбор? Вообще у меня контракт с «Ростовом» на три года. Так что логично, что поеду с «Ростовом». Там будем смотреть. У меня отличные отношения с Валерием Георгиевичем Карпиным, Алексеем Анатольевичем Рыскиным и всем руководством клуба. Я отпросился у Валерия Георгиевича, он меня отпустил. У меня сейчас все мысли только о ребенке», — приводит слова Калинина «РБ Спорт».

В минувшем сезоне 27-летний защитник выступал за «Факел» на правах аренды. За воронежский клуб он провел 22 матча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/zashhitnik-igor-kalinin-vozvrashhaetsya-v-rostov-no-na-sbory-priedet-pozdnee/
Игорь Калинин
Футбол
РПЛ
ФК Ростов
2
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев одержал первую победу в сезоне-2023 на траве
На Украине изменили приказ о неучастии в турнирах с россиянами
Ученица автошколы погибла в ДТП во время урока по вождению в Тольятти
Украинская беженка оскорблениями арабских мигрантов возмутила немцев
Мужчина убил девушку в центре Кызыла
Как в России борются с фальсификатом: спецпроект «Известий»
Популярное видео
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Булыкин считает, что у Игнатьева были шансы закрепиться в «Локомотиве»

Агент Ларсена заявил, что федерация футбола Норвегии вынудила футболиста покинуть Россию