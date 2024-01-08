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РПЛ

Сегодня, 14:16

Защитник «КАМАЗа» Пальцев отправится на первый сбор с «Рубином»

Алина Савинова
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Защитник «КАМАЗа» Валентин Пальцев поедет на первый сбор с «Рубином», сообщает Metaratings.ru.

Как отмечает источник, казанская команда сделала официальный запрос на игрока в клуб из Набережных Челнов. Отмечается, что в «Рубине» видят Пальцева на позиции латераля.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел 19 матчей в Мелбет-Первой лиге, в которых забил 2 гола. В FONBET Кубке России его на счету 1 гол в одной игре.

«Рубин» завершил первую часть сезона на 7-м месте в турнирной таблице РПЛ. Команда набрала 28 очков за 18 туров.

Источник: https://metaratings.ru/news/zashitnik-kamaza-palcev-poedet-na-pervyi-sbor-s-rubinom-321924/
Футбол
ФК КАМАЗ
ФК Рубин (Казань)
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