Защитник Карпов стал полноценным игроком «Уфы», Носков ушел в аренду в «СКА-Хабаровск»

ЦСКА и «Уфа» оформили переход защитника Вадима Карпова, сообщает пресс-служба команды из Башкортостана. Трансфер игрока предусматривает 50 процентов суммы в пользу армейцев от его последующей продажи.

Защиткник ЦСКА Егор Носков предстоящий сезон проведет на правах аренды в братском «СКА-Хабаровске».

Прошлый сезон Карпов играл в «Уфе» в аренде и провел 25 матчей.

Карпов — воспитанник ЦСКА. За главную команду он провел 33 матча, забил один гол и сделал одну голевую передачу. На счету защитника шесть матчей на групповом этапе Лиги Европы.

Носков дебютировал за «основу» в марте 2023 года и в сумме провел семь матчей.