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Сегодня, 10:04

Защитник «Кайрата» Маки Баньяк покинул расположение клуба. Футболист близок к переходу в «Нижний Новгород»

Константин Белов
Корреспондент
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Пресс-атташе «Кайрата» Арман Джаксыгулов прокомментировал «СЭ» новость о возможном переходе защитника команды Маки Баньяка в «Нижний Новгород».

«Следите за информацией клуба на официальных ресурсах. Находится ли Баньяк в расположении «Кайрата»? Нет, он не находится в расположении команды сейчас», — сказал Джаксыгулов «СЭ».

Ранее Meta-ratings.kz сообщил, что защитник перейдет в «Нижний Новгород». Соглашение предусматривает аренду 27-летнего камерунца до конца сезона-2022/23.

В этом сезоне на его счету 12 матчей за «Кайрат» во всех турнирах. Контракт футболиста с клубом из Казахстана истекает 31 декабря 2023 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 600 тысяч евро.

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