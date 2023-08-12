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Сегодня, 13:16

Хуниор Алонсо: «Сейчас я в «Краснодаре» и нет других вариантов»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо в разговоре с «СЭ» после матча 2-го тура группового этапа FONBET Кубка России против «Динамо» (3:4) опроверг новости об уходе из клуба.

«Новости об уходе из «Краснодара»? Это всего лишь новости. В реальности же я здесь. Это самое важное. На данный момент я думаю только о «Краснодаре». Останусь ли я на сезон? Никто не знает. Но сейчас я в «Краснодаре» и нет других вариантов. У нас хороший тренер, отличная команда. Мне комфортно играть за «Краснодар», — сказал Алонсо «СЭ».

Ранее сообщалось, что бразильский «Сантос» сделал официальное предложение «Краснодару» по переходу Алонсо.

Хуниор Алонсо перешел в «Краснодар» в январе 2022 года, но уже в начале марта вернулся в свой предыдущий клуб «Атлетико Минейро» на правах годичной аренды, не проведя за «быков» ни одного официального матча.

В текущем сезоне Алонсо провел за «Краснодар» 5 матчей во всех турнирах, но не отметился результативными действиями.

Хуниор Алонсо
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ФК Краснодар
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