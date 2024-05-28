Футболист «Краснодара» Алонсо: «Сложно, когда меняется тренер, это повлияло на понимание внутри команды»

Защитник «Краснодара» Хуниор Алонсо рассказал, какие эмоции испытывает после неудачи «быков» в чемпионской гонке.

«Очень смешанные чувства от сезона. Грустно, что мы не смогли выиграть чемпионат. Большую часть сезона мы шли на первом месте. Но нужно иметь смирение, чтобы принимать такие вещи. Уверен, что в следующем сезоне клуб постарается добиться этой цели», — приводит Metatarings.ru слова Алонсо.

Также футболист высказался о влиянии смены тренера по ходу сезона на результаты команды.

«Сложно, когда меняется тренер. Мы были на первом месте, а потом опустились на одну позицию ниже «Зенита», что привело к смене тренера. Это повлияло на понимание внутри команды», — добавил он.

По итогам сезона-2023/24 «Зенит» в шестой раз подряд стал чемпионом России. «Краснодар» впервые в истории завоевал серебряные медали.