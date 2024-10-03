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Сегодня, 14:18

Джованни Гонсалес: «Ментально мы были готовы обыграть «Зенит» — так и вышло»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес рассказал, за счет чего его команда сумела обыграть «Зенит» (2:0) в 10-м туре РПЛ.

«Мы понимали, с каким соперником нам предстоит столкнуться, и очень усердно готовились к этой игре. Вся команда здорово подготовилась именно ментально, мы были готовы. Если мы на протяжении сезона будем играть так, как в матче с «Зенитом», то сможем претендовать на большие цели. Но сейчас у нас в мыслях уже следующий матч. Двигаемся вперед», — приводит слова Гонсалеса «РБ Спорт».

До этой победы «Краснодар» не мог победить «Зенит» на своем поле на протяжении шести лет.

Источник: РБ Спорт
РПЛ
ФК Зенит
ФК Краснодар
Джованни Гонсалес

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