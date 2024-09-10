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Сегодня, 13:26

Защитник «Краснодара» Гонсалес удивлен матчем против любительского клуба ФК «10»

Руслан Минаев
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Защитник «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал матч против любительской команды ФК «10» (4:2).

У «быков» голы забили Федор Смолов, Мозес Кобнан, дубль оформил Олакунле Олусегун. У «ФК 10» отметились Петр Тен и Игорь Киреев.

«Матч против ФК «10»? Это немного удивительно для меня, впервые в жизни играл против блогеров. Такого опыта у меня еще не было. Но могу сказать, что эти ребята хорошо подготовлены, у них есть система. Это точно не уровень РПЛ, но что-то в них есть», — цитирует игрока «РБ Спорт».

14 сентября «Краснодар» сыграет с «Ростовом» в 8-м туре РПЛ.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Джованни Гонсалес

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