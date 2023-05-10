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Сегодня, 13:09

Защитник «Краснодара» Кайо может не сыграть в матче с «Зенитом»

Алина Савинова
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Защитник «Краснодара» Кайо может пропустить матч 27-го тура РПЛ против «Зенита», сообщает «РБ Спорт».

Накануне игры с «Крыльями Советов» в 26-м туре чемпионата России бразильский футболист почувствовал себя не очень хорошо, его не было в заявке на матч. По информации источника, у Кайо простуда. Скорее всего, он пропустит игру с «Зенитом». Отмечается, что тренерский штаб не хочет рисковать здоровьем защитника.

В текущем сезоне 27-летний бразилец провел 25 матчей за «быков» во всех турнирах.

Матч «Зенит» — «Краснодар» пройдет 13 мая и начнется в 16.30 по московскому времени. Клуб из Санкт-Петербурга досрочно стал чемпионом РПЛ, набрав 64 очка за 26 туров. Краснодарская команда с 42 очками занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата страны.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/uchastie-kajo-v-matche-protiv-zenita-pod-voprosom/
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