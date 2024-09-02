Защитник «Краснодара» Кайо может вернуться на поле в сентябре

Сегодня, 14:18
Агент Нето Хеновес рассказал, представляющий интересы защитника «Краснодара» Кайо, заявил, что футболист может вернуться на поле совсем скоро.
Бразилец травмировался в матче 4-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).
«Уже в этом месяце Кайо может вернуться на поле. По крайне мере, мы на это надеемся. Но точные сроки могут назвать только в «Краснодаре», — сказал агент «РБ Спорт».
В сезоне-2024/25 на счету Кайо пять матчей за «Краснодар» во всех турнирах. «Быки» после семи туров РПЛ занимают второе место в таблице чемпионата России, набрав 15 очков.