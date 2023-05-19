Защитник «Краснодара» Кайо: «Жизнь в России очень хороша»

Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао поделился мнением о жизни в России.

«Я живу в России уже четыре года, мне здесь все нравится. Жизнь в России очень хороша. Самое главное — быть счастливым там, где ты находишься», — приводит «РБ Спорт» слова Кайо.

Кайо выступает за «Краснодар» с 2019 года. Его контракт с «быками» рассчитан до 2024 года. В текущем сезоне 27-летний бразильский футболист провел за краснодарскую команду 27 матчей во всех турнирах.

«Краснодар» расположился на 6-й позиции в турнирной таблице чемпионата России. Команда набрала 46 очков за 27 туров.