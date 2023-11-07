Защитник «Краснодара» Кайо вернулся в Россию

Бразильский защитник «Краснодара» Кайо вернулся в Россию после прохождения курса восстановления на родине, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, теперь футболист будет продолжать восстанавливаться в расположении «Краснодара».

25 августа Кайо повредил плечевой сустав в матче 6-го тура РПЛ против «Факела» (0:0). В этом сезоне 28-летний защитник провел 7 матчей и забил 1 гол.

«Краснодар» лидирует в турнирной таблице чемпионата России, набрав 31 очко за 14 туров. 11 ноября «быки» сыграют против «Зенита».