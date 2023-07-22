Кайо — о возможном уходе Олусегуна и Алонсо: «Пока они здесь, они будут помогать «Краснодару»

Защитник «Краснодара» Кайо в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что думает о возможном уходе нападающего Олакунле Олусегуна и защитника Хуниора Алонсо.

— Алонсо и Олусегун заявляли, что собираются покинуть команду после окончания прошлого сезона, но в итоге остались. Ощущается, что они все еще хотят уехать?

— Это личное решение Олусегуна и Алонсо. Сейчас они здесь, с командой. А пока они здесь, они будут помогать «Краснодару».

Олусегун выступает за «Краснодар» с июля прошлого года. В минувшем сезоне РПЛ 21-летний форвард провел 24 матча, забил 5 голов и отметился 2 результативными передачами.

Алонсо стал игроком «Краснодара» в январе 2022 года, но с марта по декабрь того же года выступал на правах аренды за «Атлетико Минейро» из Бразилии. В составе «Краснодара» защитник в 19 матчах забил 1 мяч.