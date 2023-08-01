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Сегодня, 16:09

Защитник «Краснодара» Кайо заявил о готовности конкурировать с «Зенитом» за чемпионство

Виктория Кравченко
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Защитник «Краснодара» Кайо Панталеао заявил, что клуб готов бороться с «Зенитом» за чемпионство в этом сезоне.

«Думаю, мы готовы составить конкуренцию «Зениту» в этом сезоне, мы готовы бороться. У нас в команде собраны игроки хорошего уровня. Это футбол, а здесь все возможно. Наш фокус — идти от игры к игре», — цитирует Кайо «РБ Спорт».

После двух туров «быки» возглавляю турнирную таблицу РПЛ, набрав шесть очков. В третьем туре «Краснодар» 4 августа сыграет с «Пари НН». Начало — в 20.00 мск.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/kajo-krasnodar-gotov-borot-sya-s-zenitom-v-e-tom-sezone/
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