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Рамирес: «Хочу остаться в «Краснодаре» и сосредоточиться на выступлениях за эту команду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес прокомментировал новость о том, что интерес к его персоне проявляют клубы из Турции и Венгрии.

«На данный момент я не знаю ни о каком интересе ко мне со стороны турецких и венгерских клубов. Может, мои агенты в курсе этого. Но у меня нет никакой информации об этих слухах. Я хочу остаться в «Краснодаре» и сосредоточиться на выступлениях за эту команду и дальше. Это мой текущий клуб. В будущем посмотрим, что может произойти», — приводит слова Рамиреса Sport24.

Рамирес играет за клуб из Краснодара с 2017 года. Его соглашение с «быками» рассчитано до июня 2025 года.

В текущем сезоне защитник принял участие в 26 матчах, в которых забил 2 гола и сделал 4 результативные передачи.

Источник: Sport24
Кристиан Рамирес
ФК Краснодар
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