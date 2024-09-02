Защитник «Краснодара» Оласа: «У Сперцяна есть шанс попасть в топовый европейский клуб»

Уругвайский защитник «Краснодара» Лукас Оласа оценил уровень российской премьер-лиги.

«Кто после Матвея Сафонова может перейти из «Краснодара» в топовый европейский клуб? Эдуард Сперцян. У него уже были шансы переехать в Европу, но пока он с нами. И вообще хочу сказать, что уровень российского чемпионата очень высок, поэтому многие могли бы играть топ-лигах», — сказал Оласа Legalbet.

24-летний Эдуард Сперцян в сезоне-2024/25 провел 11 матчей в составе «Краснодара» во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Контракт полузащитника с «быками» рассчитан до июля 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость армянского хавбека в 20 миллионов евро.