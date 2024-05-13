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Сегодня, 12:31

Защитник «Краснодара» Оласа объяснил неудачные результаты команды в последних матчах РПЛ

Виктория Кравченко
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах чемпионата России.

«Во многих последних матчах нам просто не хватало фортуны. Команда старается играть хорошо. В матче против «Спартака» в том числе. В каждом матче результат определяли детали. Мы правда стараемся играть хорошо, быть смелыми, использовать свои шансы... Ладно, мы будем бороться до самого конца», — цитирует Оласа Metaratings.ru.

После 28 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 3 очка. На второй строчке располагается «Зенит» (51).

Источник: https://metaratings.ru/news/olasa-problema-ne-v-ukhode-ivicha-v-poslednikh-matchakh-krasnodaru-ne-khvatalo-fortuny-362557/
Футбол
РПЛ
ФК Краснодар
Лукас Оласа
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