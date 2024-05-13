Защитник «Краснодара» Оласа объяснил неудачные результаты команды в последних матчах РПЛ

Сегодня, 12:31
Защитник «Краснодара» Лукас Оласа прокомментировал неудачные результаты команды в последних матчах чемпионата России.
«Во многих последних матчах нам просто не хватало фортуны. Команда старается играть хорошо. В матче против «Спартака» в том числе. В каждом матче результат определяли детали. Мы правда стараемся играть хорошо, быть смелыми, использовать свои шансы... Ладно, мы будем бороться до самого конца», — цитирует Оласа Metaratings.ru.
После 28 туров «Краснодар» занимает третье место в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков. Отставание от лидирующего «Динамо» составляет 3 очка. На второй строчке располагается «Зенит» (51).