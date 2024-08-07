Защитник «Краснодара» Оласа поделился впечатлениями от игры на Кубке Америки

Защитник «Краснодара» Лукас Оласа рассказал о своих ощущениях от выступления на Кубке Америки в составе сборной Уругвая.

За «альбиселесте» игрок провел 2 матча в рамках турнира, проходившего летом 2024 года в США.

«Конечно, здорово принимать участие и представлять свою сборную на Кубке. Уровень игры? Очевидно, туда приезжают самые лучшие игроки своих сборных. Там много техничных футболистов, но они есть и в России», — цитирует Оласу «РБ Спорт».

30-летний Оласа выступает за «Краснодар» с 2023 года. Его контракт с «быками» рассчитан до июня 2025 года.