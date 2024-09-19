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Сегодня, 15:08

Защитник «Краснодара» Оласа — о дружбе со Смоловым: «Мы всегда помогаем друг другу»

Константин Белов
Корреспондент
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Защитник «Краснодара» Лукас Оласа в комментарии для «СЭ» ответил на вопрос о дружбе с нападающим Федором Смоловым.

«У нас с Федей Смоловым отличные взаимоотношения. Мы играли вместе в «Сельте» (в 2020 году. — Прим. «СЭ»), тогда у нас были небольшие проблемы с коммуникацией из-за языка. Мы всегда помогаем друг другу, чем можем. Я такой человек, что у меня много друзей в команде, со многими российскими игроками хорошо дружим, не только со Смоловым», — сказал защитник «СЭ».

Оласа выступает за «Краснодар» с лета 2023 года. В нынешнем сезоне уругваец провел 9 матчей и не отличился результативными действиями.

Смолов перешел в «Краснодар» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 он провел 9 матчей, забил 1 гол и отдал 2 голевые передачи.

Федор Смолов
ФК Краснодар
Лукас Оласа

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