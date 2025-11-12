Защитник «Краснодара» Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона

12 ноября, 12:24
По информации «СЭ», защитник «Краснодара» Сергей Петров порвал ахилл и выбыл до конца сезона-2025/26.
Он получил травму в гостевом матче 15-го тура РПЛ с «Балтикой» (1:1). 34-летнего Петрова заменили на 26-й минуте. Его унесли с поля на носилках.
В сезоне-2025/26 в 16 матчах во всех турнирах Петров сделал 1 результативную передачу.
Защитник перешел в краснодарский клуб в январе 2013 года из «Зенита». На его счету 339 матчей за «Краснодар», в которых он забил 15 голов и сделал 23 голевые передачи.
«Краснодар» после 15 туров с 33 очками занимает первое место в чемпионате России.
хурма(сельдерей)
выздоровления
12.11.2025
С детства за Уралмаш!
Здоровья!
12.11.2025
Ратель
С лимитом всё пучком. Не просто ж так Пальцева взяли)) И Хмарин в уме.
12.11.2025
Ратель
Здоровья нашему Ветерану и Легенде! Хотя уже тогда закралось подозрение, что увидел его последний матч в карьере.
12.11.2025
igor1972
Печально, после такой травмы может карьеру закончить. А Краснодару теперь сложнее будет в лимит вписываться
12.11.2025
Павел Заблоцкий
А говорили что воспитанников Зенита нет в премьер лиге...
12.11.2025