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Сегодня, 09:45

Защитник «Краснодара» Рамирес рассказал о посещении Освенцима во время отпуска

Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Кристиан Рамирес.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес в интервью «СЭ» рассказал, как посетил бывший концлагерь Освенцим во время отпуска после первой части сезона-2022/23 в РПЛ.

— Я поехал туда, чтобы лучше узнать и понять историю. Смотрел много фильмов и читал много книг про Освенцим. Интересно было посмотреть, как там все устроено на самом деле. Давно хотел там побывать, и когда появилась возможность, сделал это. Эмоций очень много... — сказал Рамирес.

Футболист добавил, что получил как положительные, так и отрицательные эмоции от посещения бывшего нацистского концлагеря.

— Конечно, там тяжелая атмосфера. Меня очень впечатлило это место — как в отрицательном, так и в положительном плане. В отрицательном, потому что я знаю, что там происходило, читал про это. В положительном, потому что это очень важное место для истории, и я рад, что смог посетить его, — добавил Рамирес.

Ранее Рамирес заявил, что готов завершить карьеру, в случае если «Краснодар» станет чемпионом России.

Кристиан Рамирес. «Если «Краснодар» станет чемпионом, закончу с футболом!» Интервью Рамиреса: паспорт РФ, отказ от сборной, Освенцим
Кристиан Рамирес
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