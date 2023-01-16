Защитник «Краснодара» Сергей Бородин поделился эмоциями от перехода на правах аренды в «Бейтар»

Защитник Сергей Бородин, арендованный иерусалимским «Бейтаром» у «Краснодара», прилетел 16 января в Израиль, сообщает Ynet.co.il.

«Я знаком с историей «Бейтара». Знаю, что у клуба шесть чемпионских титулов и семь Кубков Израиля. Постараюсь помочь укрепить оборону «Бейтара», — заявил футболист.

По сообщениям израильских СМИ, зарплата игрока за сезон составляет 200 тысяч евро, как и арендная выплата «Краснодару». Бородин пройдет медосмотр, после чего присоединится к тренировкам клуба.

В контракт Бородина также внесен пункт о премиальных в случае победы в Кубке Израиля.