Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:00

Защитник «Краснодара» Сергей Бородин поделился эмоциями от перехода на правах аренды в «Бейтар»

Telegram Дзен

Защитник Сергей Бородин, арендованный иерусалимским «Бейтаром» у «Краснодара», прилетел 16 января в Израиль, сообщает Ynet.co.il.

«Я знаком с историей «Бейтара». Знаю, что у клуба шесть чемпионских титулов и семь Кубков Израиля. Постараюсь помочь укрепить оборону «Бейтара», — заявил футболист.

По сообщениям израильских СМИ, зарплата игрока за сезон составляет 200 тысяч евро, как и арендная выплата «Краснодару». Бородин пройдет медосмотр, после чего присоединится к тренировкам клуба.

В контракт Бородина также внесен пункт о премиальных в случае победы в Кубке Израиля.

ФК Бейтар
ФК Краснодар
Сергей Бородин
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Месть Джоковича и шансы Медведева. Расклады на Australian Open
Попавшаяся на допинге фигуристка требует наказания для Валиевой. Ее оправдали из-за «заразной косметики»
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Игрок ЦСКА Лукин рассказал о своем брате-актере

Фассон и Жемалетдинов тренируются по индивидуальной программе на сборах «Локомотива»