Защитник «Краснодара» Тормена: «Нам нужно было обыгрывать ЦСКА»

Сегодня, 15:52
Защитник «Краснодара» Витор Тормена поделился мнением о победе над ЦСКА в домашнем матче 4-го тура РПЛ (2:1).
«Это классные эмоции — выиграть тогда, когда команда нуждается в этом больше всего. У нас долгое время не было побед, и нам нужно было обыгрывать ЦСКА. Мы рады, что одержали победу и добились положительного результата», — цитирует Тормену «РБ Спорт».
«Краснодар» одержал первую победу в РПЛ и с 6 очками расположился на седьмом месте в турнирной таблице.
В следующем туре чемпионата России «быки» сыграют против «Пари НН». Матч состоится 18 августа и начнется в 20.00 по московскому времени.