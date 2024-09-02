Тормена — о победе над «Локомотивом»: «Приятно выигрывать с таким счетом»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена в комментарии «СЭ» подвел итоги матча 7-го тура РПЛ против «Локомотива» (3:0).

«Хороший матч. Приятно выигрывать у «Локомотива» на их домашнем стадионе, да еще и с таким результатом. Сейчас можно насладиться победой и немного отпраздновать», — сказал Тормена «СЭ».

«Краснодар» продлил победную серию во всех турнирах до 6 матчей. Команда Мурада Мусаева набрала 15 очков и вышла на второе место в турнирной таблице РПЛ, обойдя «Локомотив», у которого такое же количество баллов. Железнодорожники потерпели первое поражение за последние 8 встреч.

В следующем туре «быки» 14 сентября сыграют против «Ростова», а московская команда в этот же день встретится с «Оренбургом».