Защитник «Краснодара» Тормена оценил переход Луиса Энрике в «Зенит»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена прокомментировал переход нападающего Луиса Энрике из «Ботафого» в «Зенит».

— В «Зенит» приехал Луис Энрике. Что ты можешь сказать о нем? Насколько ты готов к очной встрече с ним?

— Да, безусловно, это хороший игрок. В Бразилии немного следил за ним. Он игрок сборной. Когда футболист такого уровня и с такими качествами приезжает, это точно идет на пользу чемпионату. Будем надеяться, что у него что-то пойдет не так и мы превзойдем его в некоторых аспектах.

«Зенит» объявил о трансфере Луиса Энрике 20 января. 24-летний бразилец подписал контракт с клубом из Санкт-Петербурга по схеме «4+1». В результате сделки из «Зенита» в «Ботафого» перешел форвард Артур, а после завершения сезона-2024/25 бразильскую команду пополнит полузащитник сине-бело-голубых Вендел.