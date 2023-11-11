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Сегодня, 23:13

Тормена — о ничьей с «Зенитом»: «Мы приехали за победой»

Роман Кольцов
корреспондент отдела футбола
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Защитник «Краснодара» Витор Тормена прокомментировал ничью в матче с «Зенитом» (1:1) в 15-м туре РПЛ.

— В каком тайме вам как защитнику комфортнее было играть? В первом, когда было больше концентрации и напряжения. Или во втором, когда команды начали атаковать?

— И в первом, и во втором тайме «Зенит» создавал моменты. В первом было чуть полегче.

— На сколько «Краснодару» сейчас психологически проще? Все-таки вы не проиграли «Зениту», выглядели не хуже, остались на первом месте. Добавило ли это вам какой-то уверенности, что вам по силам стать чемпионом?

— Конечно, все знают, что «Зенит» очень сильная команда. В каждом сезоне они фавориты и побеждают несколько лет подряд. Но мы приехали сюда за победой. Не хотели результата, который вышел, но продолжаем идти от игры к игре, набирать очки и стараемся достичь цели в конце сезона.

— Дикая была концовка с моментами у «Зенита». Пропала ли у вас хоть на секунду уверенность в том, что вы выстоите? Было ли страшно, что настолько насел соперник и вот-вот может сломить вас?

— Конечно, во втором тайме они выглядели намного лучше. У них получалось создавать больше моментов. Но таков футбол. Мы смогли их накрыть и предотвратить опасные атаки «Зенита», — сказал Тормена.

Футбол
ФК Зенит
ФК Краснодар
Витор Тормена
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