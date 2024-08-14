Тормена: «Краснодар» способен побороться за медали в этом сезоне»

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил старт нынешнего сезона для команды.

«Чемпионат только начался, и еще очень рано делать какие-либо выводы. Сезон никогда не заканчивается так, как начинается. Все возможно. Сейчас мы идем от игры к игре. «Краснодар» способен побороться за медали, у нас хорошая команда», — приводит слова Тормены «РБ Спорт».

После четырех туров чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 6 очков. В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с «Пари НН». Матч состоится в воскресенье, 18 августа.