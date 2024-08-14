Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 00:10

Тормена: «Краснодар» способен побороться за медали в этом сезоне»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Краснодара» Витор Тормена оценил старт нынешнего сезона для команды.

«Чемпионат только начался, и еще очень рано делать какие-либо выводы. Сезон никогда не заканчивается так, как начинается. Все возможно. Сейчас мы идем от игры к игре. «Краснодар» способен побороться за медали, у нас хорошая команда», — приводит слова Тормены «РБ Спорт».

После четырех туров чемпионата России команда Мурада Мусаева набрала 6 очков. В следующем туре «Краснодар» сыграет дома с «Пари НН». Матч состоится в воскресенье, 18 августа.

Источник: РБ Спорт
ФК Краснодар
Витор Тормена
Обсудить
Читайте также
ФИДЕ дисквалифицировала латвийского шахматиста за сексуальные домогательства
В Париже завершились Олимпийские игры
Алаудинов заявил об уничтожении большей части зашедших на территорию РФ войск ВСУ
У кого в КХЛ будут самые большие зарплаты в сезоне 2024/25
Появились кадры задержания сотрудницы воинской части, передававшей сведения ГУР
Бабушка убитой под Самарой двухлетней девочки сообщила детали случившегося
Популярное видео
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Стрепетов прокомментировал игру «Зенита» без Вендела