Горшков — о драке Дзюбы и Пиняева: «Если бы Артем стоял на коленках, у Сережи был бы шанс»

Защитник «Крыльев Советов» Юрий Горшков отреагировал на новость о драке между игроками «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Не могу себе этого представить. Максимум, если Дзюба бы стоял на коленках, то можно было бы потолкаться, побороться. Тогда у Сережи был бы шанс!» — цитирует Горшкова Sport24.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

Как утверждал источник, во время игры оба футболиста раскритиковали друг друга за действия на поле, а затем конфликт перенесся в раздевалку.